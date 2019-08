Gol anuncia operação entre Porto Alegre e Punta Del Leste na alta temporada

A Gol começa nesta segunda-feira (5) a vender as passagens para o voo entre Porto Alegre e o município de Punta Del Leste, no Uruguai. A nova operação será sazonal, operando entre 29 de dezembro e 1° de março.

Conforme nota divulgada pela companhia aérea, a nova rota terá duração de 1h20min e será realizada com as aeronaves Boeing 737 Next Generation. O voos G3 7006 sai de Porto Alegre com destino a Punta Del Leste nas quartas-feiras e domingos, às 12h20, pousando no município uruguaio às 13h40. No sentido contrário, o vôo G3 7007 sai de Punta Del Leste às 14h20, desembarcando em Porto Alegre às 15h40.

A nova rota é a 17° internacional da companhia aérea. Conforme o diretor de Planejamento de malha da Gol, Rafael Araújo, a viagem funcionária como opção para quem escolhe a cidade uruguaia como destino de verão. "Os clientes de São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades poderão chegar até o litoral uruguaio por meio de uma rápida conexão no aeroporto de Porto Alegre'', destaca Araújo.