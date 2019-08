BNDES anuncia devolução antecipada de mais R$ 40 bilhões ao Tesouro

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) confirmou nesta sexta-feira (2), que antecipará o pagamento de mais R$ 40 bilhões ao Tesouro Nacional. No último dia 16, o novo presidente do banco de fomento, Gustavo Montezano, prometeu devolver todos os recursos tomados pela instituição junto à União até o fim do seu mandato.