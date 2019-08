Crédit Agricole tem queda no lucro líquido a 1,22 bilhão de euros no 2º trimestre

O Crédit Agricole registrou recuo no lucro líquido a 1,22 bilhão de euros, uma queda de 14,9% na comparação com igual período do ano passado. A receita do banco francês, por sua vez, ficou em 5,179 bilhões de euros, alta de 0,6% na mesma comparação anual.

Depois do balanço, a ação do banco registrou baixa de 4,88% na Bolsa de Paris. O desempenho do negócio corporativo e do banco de investimentos da companhia registrou piora na comparação anual, com queda de 22% em sua receita líquida, o que pressionou a ação.