Estados Unidos criam 164 mil vagas em julho e taxa de desemprego fica em 3,7%

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A economia americana criou 164 mil empregos em julho, informou nesta sexta-feira (2) o Departamento do Trabalho do país em seu relatório mensal de empregos (payroll).

O número se mostrou praticamente em linha com a média da criação de empregos no primeiro semestre do ano, em 161 mil. Os resultado dos dois meses anteriores, contudo, foram revisados para baixo. Em junho, a criação de empregos foi revista de 224 mil para 193 mil, enquanto em maio a revisão foi de 72 mil para 62 mil.

A taxa de desemprego ficou estável em 3,7%, perto dos menores níveis em 50 anos, como previsto pela mediana de 30 casas.

O salário médio por hora dos trabalhadores subiu 0,29% na comparação mensal de julho, enquanto a mediana indicava avanço de 0,2%, e ganhou 3,2% na comparação anual de julho, acima da expectativa de alta de 3,1%.