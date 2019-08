CVC: Submarino faz proposta para compra do Almundo no Brasil e Argentina

A CVC Brasil, por meio da Submarino Viagens, fechou uma proposta vinculante para aquisição do grupo Almundo, incluindo as operações no Brasil e na Argentina. A proposta prevê a compra de 100% do capital social da Santa Fe Investment BV, sociedade constituída na Holanda, pelo valor de US$ 77 milhões. A Submarino Viagens tem 90 dias de exclusividade para concluir a operação.

A Almundo possui cerca de 80 lojas, call center e vendas online, com a maioria das reservas feitas por meios digitais. A marca está presente em quatro países: Argentina, Colômbia, México e Brasil, e a Argentina é o mercado mais relevante. A empresa teve reservas de US$ 425 milhões em 2018, e receita líquida de US$ 60 milhões.