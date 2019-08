Aplicativo do Banrisul permite que clientes depositem cheques através do celular

Os clientes do Banrisul que possuem o aplicativo do banco no seu celular já podem depositar cheques utilizando o aparelho. O serviço está disponível para os correntistas com no mínimo dois anos de conta no banco, e a adesão é feita através do smartphone, pelo aplicativo Banrisul Digital.

Para acessar o serviço, o cliente deve fazer login no app Banrisul Digital e, dentro da aba 'Minha Conta', clicar no item ‘Depósito de Cheques’. No primeiro uso, pede-se a manifestação de concordância com os termos de adesão e o download do aplicativo 'Banrisul Validador de Cheques', que faz a captura das imagens necessárias para o depósito.

O serviço está disponível para pessoa física e pessoa jurídica. Os recursos podem ser depositados somente em conta própria. Os prazos de compensação seguem as mesmas regras das operações efetuadas em outros canais.

Veja o passo a passo: