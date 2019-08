Venda de veículos novos cresce 12% em julho ante igual mês de 2018

A venda de veículos novos cresceu 12% em julho ante igual mês do ano passado, informou a Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores). Foram 243,6 mil unidades vendidas no mês, em conta que considera os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. É o maior resultado para julho desde 2014.

O volume, se comparado a junho, também apresenta expansão, de 9,1%. No acumulado do ano, os emplacamentos somam 1,551 milhão de unidades, avanço de 12,1% em relação a igual intervalo do ano passado e no maior volume para o período desde 2014. O desempenho parcial de 2019 supera a projeção da Fenabrave para o ano todo, de alta de 8,3% sobre 2018, para 2,78 milhões de veículos vendidos.

O balanço da Fenabrave também informa que, considerando somente os veículos leves (automóveis e comerciais leves), que representam mais de 90% do setor, as vendas cresceram 11,4% em julho ante igual mês de 2018, com 232,2 mil emplacamentos. De janeiro a julho, foram 1,481 milhão de unidades vendidas, crescimento de 10,9% em relação a igual intervalo de 2018.

No caso dos caminhões, o mercado cresceu 35% em julho ante igual mês de 2018, com a venda de 9 mil unidades. Em relação a junho, o segmento teve expansão de 15,3%. No acumulado do ano, a categoria registra 55,8 mil vendas, aumento de 43,2% sobre o resultado registrado de janeiro a julho do ano passado.

O mercado de ônibus, por sua vez, vendeu 2,4 mil unidades em julho, avanço de 3% sobre julho do ano passado e de 21,5% ante o resultado de junho. No ano, o segmento acumula 14,8 mil emplacamentos, crescimento de 54,7% na comparação com o acumulado de janeiro a julho de 2018.