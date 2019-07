Copom corta taxa Selic em 0,50 ponto porcentual, para 6,00% ao ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu, nesta quarta-feira (31), por unanimidade, reduzir a taxa básica de juros, a Selic, em 0,50 ponto porcentual, para 6,00% ao ano.

Das 55 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast, 26 aguardavam corte de 0,25 ponto porcentual e 25 casas, de 0,50 ponto. Apenas 4 instituições esperavam manutenção.

A próxima reunião do Copom está marcada para os dias 17 e 18 de setembro de 2019.

Petry comemora decisão do Copom sobre redução da taxa de juros

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Porcello Petry, comentou a decisão de redução da taxa de juros anunciada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) para 6%. De acordo com o dirigente, a baixa de 0,5% estimula o crescimento nacional. “Precisamos voltar a crescer e a Selic mais baixa pode nos dar novos estímulos”, destaca.

A Fiergs também apoia a continuação das reformas previdenciária e tributária, que tramitam no Congresso Nacional para alavancar a retomada econômica no Brasil. “Não podemos abandonar a agenda de reformas. Mesmo que estejamos vivendo um ciclo de juro baixo agora, é a sua consolidação e a sustentabilidade fiscal que irão permitir juros civilizados no futuro”, reforça Petry.