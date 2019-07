Expointer inscreve 3.975 animais para julgamentos

A 42ª edição da Expointer contará com 3.975 animais de argola, exemplares que vão a julgamento. A quantidade é 6,36% menor que a do ano passado. A redução foi causada pela queda de 76% nas inscrições de pássaros ornamentais. O setor de bovinos leiteiros, um dos que concentram maiores volumes de negócios, contudo, teve aumento de 17,66% no número de animais, passando de 334, em 2018, para 393 neste ano, de quatro raças. E o total de inscrições de ovinos cresceu 10,3%, de 709 exemplares para 782, de 19 raças.

"O aumento no número de inscrições nesses dois segmentos indica otimismo dos produtores e boas expectativas de negócios", afirma o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho. "Surpreendeu positivamente o número de inscrições nas raças de maior interesse financeiro, especialmente no gado de leite, indicando perspectivas de melhoria nos negócios desta cadeia", avalia o subsecretário do Parque de Exposições Assis Brasil, José Arthur Martins.

No setor de equinos, houve redução de 6,32% no número de inscritos, de 918, no ano passado, para 860 nesta feira. Conforme Paulo Andre Santos Coelho de Souza, veterinário responsável pela seção de Exposições e Feiras da Secretaria da Agricultura, a oscilação é considerada natural.

"Algumas provas tradicionais para o cavalo crioulo, por exemplo, não vão ocorrer nesta edição. Também temos a coincidência de provas fora do Estado na mesma época da Expointer. Isso já aconteceu em outras edições da feira, sem influenciar nos resultados finais", ressalta. Entre as novidades desta edição está a primeira participação da raça Gypsy Horse. Originária da Irlanda e associada aos povos ciganos, a raça de equinos não entrará nos julgamentos, mas marcará presença com apresentações ao público. Entre os bovinos de corte, a Expointer de 2019 contará com o retorno de animais das raças Senepol e Canchim.

As inscrições para os animais de argola se encerraram na segunda-feira. As associações de criadores têm ainda até 10 de agosto para inscrever animais rústicos de prova e animais para leilão e comercialização. O número total de animais inscritos para a Expointer deve crescer até o dia da feira.

Os animais poderão ser vistos em 19 locais específicos para julgamentos e nove locais de leilões. Para 2019, a expectativa da organização é manter os bons números de comercialização de animais. Em 2018, a cifra chegou a R$ 10,2 milhões. Além dos julgamentos e leilões de animais, a Expointer terá em sua programação o desfile dos campeões, palestras técnicas, feira da agricultura familiar e espetáculos artísticos, entre várias outras atrações.

Produtores rurais perdem rentabilidade, diz Farsul

A guerra comercial entre EUA e China, e a peste suína no país oriental influenciaram diretamente nos preços da soja e de suínos. O resultado foi uma alta de 6,8% no Índice de Inflação dos Preços Recebidos pelos Produtores Rurais (IIPR) no mês de junho.

Esta é a maior valorização do indicador nos últimos três anos. Já a queda de 3,3% na taxa de câmbio foi responsável por uma retração de 0,17% nos custos de produção no mesmo período, conforme o Índice de Inflação dos Custos de Produção (IICP). O resultado vem após três meses consecutivos de alta, e é a primeira vez que fica abaixo do IPCA nos últimos 12 meses. Apesar do resultado do último mês, o saldo final é uma queda na rentabilidade dos produtores rurais.

A economista do Sistema Farsul Danielle Guimarães explica que o resultado é a soma de dois cenários. "Temos o custo abaixo da inflação, mas os preços também estão abaixo do que nas gôndolas dos supermercados, bem diferente do ano passado. Isso é o que gera a redução de rentabilidade", comenta. No primeiro semestre de 2019, o IICP teve uma queda de 1,05%, enquanto o IPCA aumentou 2,23%. Já o IIPR até junho acumulou alta de 0,23% contra 2,89% do IPCA Alimentos.

No acumulado de 12 meses, o IICP registrou crescimento de 2,80%, e o IPCA, de 3.37%. No mesmo período, o IIPR ficou em 2,77%, abaixo do IPCA Alimentos, em 3,99%. Os diferentes movimentos mostram não haver uma relação direta entre os custos de produção e os preços em geral. Também há distanciamento na velocidade com que os preços são corrigidos nas prateleiras e no campo.