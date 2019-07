Orçamento de investimento das estatais sobe para R$ 12,5 bilhões

O orçamento de investimento das empresas estatais federais para o exercício de 2019 subiu R$ 549,347 milhões, indo para R$ 120,564 bilhões, de acordo com portaria publicada na edição de hoje (30) do Diário Oficial da União.

A Lei Orçamentária Anual previa R$ 120,014 bilhões em investimentos. Esse montante agregava dotações para a execução de obras ou serviços em 240 projetos, distribuídos em 84 empresas estatais federais.

Segundo a portaria do Ministério da Economia, o aumento no orçamento ocorreu devido a "reabertura de créditos, transposições, incorporações e suplementações de créditos".

Dos gastos realizados com investimentos no terceiro bimestre de 2019, a significativa parcela, equivalente a 93,9% do total, foi financiada com recursos de geração própria. A parcela restante foi paga, em parte, com recursos da Participação da União no Capital (1,5%), Saldos de Exercícios Anteriores (0,1%), Controladora (0,1%) e também através de operações de crédito de longo prazo, Internas, com 4,4%. Destaca-se a capacidade das empresas estatais em financiarem as despesas de investimentos com recursos próprios.

As empresas são de diversos setores, como financeiro e de seguros; abastecimento; energia elétrica; petróleo e gás natural; administração portuária; infraestrutura de aeroportos; indústria de transformação, em segmentos diversificados, como produção de moeda, projetos navais e hemoderivados; serviços; pesquisa e desenvolvimento de energia; e comunicações.

Gastos com investimentos

Na portaria, o ministério destaca a capacidade das empresas estatais em financiarem as despesas de investimentos com recursos próprios. Dos gastos realizados com investimentos no terceiro bimestre de 2019 (R$ 16,634 bilhões), 93,9% do total foi financiada com recursos de geração própria. A parcela restante foi paga, em parte, com recursos da participação da União no capital (1,5%), saldos de exercícios anteriores (0,1%), controladora (0,1%) e também através de operações de crédito de longo prazo, com 4,4%.