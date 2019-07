Nova edição da feira Construsul abre nesta terça-feira com novidades

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A 22ª edição da Construsul - Feira Internacional da Construção começa nesta terça-feira (30) e vai até sexta-feira no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. Mais de 300 expositores de toda cadeia produtiva dos setores de construção, acabamentos e infraestrutura estarão no local, ocupando um espaço de 8 mil metros quadrados.

A expectava é que o público totalize 40 mil pessoas ao longo dos quatro dias de evento. A feira funciona, das 13h às 20h. São esperados lojistas, construtoras, incorporadoras, empreiteiras, técnicos e trabalhadores da construção civil, além de engenheiros, arquitetos, decoradores, indústrias, representantes, empresas de importação e exportação e estudantes.

Se for encarada como um termômetro da construção civil, a feira dá indícios de que o setor vai voltar a crescer, pois houve grande procura tanto dos expositores quanto do público. O diretor de relações institucionais da Sul Eventos, empresa promotora da Construsul, Paulo Richter, destaca a taxa de renovação dos expositores, observando que 70% deles confirmaram já na feira do ano passado a participação neste ano. “Nossos espaços foram todos comercializados e os expositores estão otimistas”, observa.

Neste ano, o evento será ainda mais voltado aos negócios, abrindo espaço também para novas tecnologias na área, bem como para a qualificação. Um dos espaços da Construsul será destinado às chamadas construtechs, startups com soluções tecnológicas para a cadeia produtiva da construção civil.

Entre os produtos, painéis para energia solar e captação de água da chuva, garantindo economia de água e energia. Também haverá apresentação de aplicativos direcionados ao setor, com realidade virtual dos imóveis ainda na planta. Outras atrações serão cursos, palestras, workshops, congressos e seminários para atender o público em busca de novidades do setor.

A gerente de Comunicação e Marketing da Sul Eventos, Daniela Manfron, cita ainda a realização do 14º Prevesst – Encontro Sul-Rio-Grandense de Prevenção, Segurança e Saúde do Trabalho, promovida pela Associação Sul-Rio-Grandense de Engenharia de Segurança do Trabalho (Ares) na quinta e sexta-feira. Também está programado para esta terça-feira, o 7º Seminário de Tecnologia e Inovação da Construção Civil.

A feira profissional é gratuita e o credenciamento antecipado está aberto através do site www.feiraconstrusul.com.br. É possível se credenciar na hora. Está proibida a entrada de menores de 16 anos, mesmo que acompanhados.