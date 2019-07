Ouro fecha em alta em meio a clima global de cautela e com Fed no radar

O ouro encerrou o pregão desta segunda-feira (29), sustentando a alta que vem mostrando nos últimos tempos, frente ao clima global de incertezas. O metal precioso, por ser considerado um ativo seguro, é procurado em momentos de cautela. Além disso, investidores em busca de segurança recorrem ao ouro num quadro de pressão sobre os rendimentos dos títulos públicos, com a expectativa por relaxamento monetário.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro fechou em alta de 0,08%, US$ 1.420,40 a onça-troy.

A demanda pelo metal costuma se fortalecer em momentos de cautela global, por ser considerado um ativo seguro - nesse contexto, o metal precioso iniciou a semana em alta, com o mercado à espera de corte de juros por parte do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), como forma de estimular a economia.

Frente ao clima "dovish" nos EUA - mas, também, em outros locais do mundo - os rendimentos dos títulos públicos recuam nesta segunda-feira. Com isso, investidores que buscam segurança recorrem ao ouro, ao verem outros ativos seguros, como os Treasuries, com seus rendimentos pressionados.

"O ouro tem desfrutado de ganhos em função de perspectivas sombrias para a saúde da economia global e a perspectiva de taxas de renda fixa mais baixas e, em alguns casos, negativas", diz um relatório do Commerzbank enviado a clientes. "O metal precioso está sendo negociado praticamente inalterado em torno de US$ 1.420 a onça-troy, acima da marca psicologicamente importante de US$ 1.400. Esta é uma semana cheia de eventos para os participantes do mercado de ouro, cujo destaque provavelmente será a decisão do Fed sobre as taxas de juros no meio da semana", completam os analistas do banco alemão.

Relatório da consultoria Seeking Alpha enviado a clientes comenta sobre a relação entre a moeda americana e as cotações de ouro, considerando as últimas semanas. "De fato, o dólar caiu abaixo de sua linha de tendência recentemente, o que é positivo para o ouro". Hoje, no entanto, o dólar está em alta frente a outras moedas principais, o que contém os ganhos, na medida em que commodities, como o ouro, se tornam mais caras para detentores de outras divisas.