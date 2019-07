Pizza Hut vai inaugurar onze novas unidades no Rio Grande do Sul até 2020

Atualmente com restaurantes em Porto Alegre e em Passo Fundo , a Pizza Hut planeja inaugurar mais 11 lojas no Rio Grande do Sul até o próximo ano. As novas unidades devem ser abertas nos municípios de Santa Maria, Canoas, Gravataí, Pelotas, São Leopoldo e Porto Alegre e contemplam o plano de expansão da rede, que prevê 700 franquias espalhadas pelo País até 2023.

Das 11 lojas previstas para o Estado, cinco serão na Capital gaúcha, segundo o gerente geral da Pizza Hut no Brasil, Saddy Nardino. Ele ainda informa que as lojas devem seguir o modelo delivery, mas lojas de shopping não estão descartadas. "Com mais unidades na Capital, a empresa conseguirá atender melhor os clientes, entregando a pizza de forma mais rápida e diminuindo o valor da taxa de entrega", explica Nardino.

A expansão se dá pelo sistema de franquias, e o investimento em cada unidade franqueada fica entre R$ 1 milhão e R$ 1,2 milhão. Nardino informa que o tempo médio de retorno do valor é de 36 meses. ''Estamos com um forte trabalho de expansão para abrir lojas no país inteiro. É uma meta arriscada e não é uma tarefa fácil'', destaca o gestor.

Com 200 lojas espalhadas pelo País, a rede planeja chegar também no ano que vem ao estados do Acre e de Roraima, os únicos que ainda não contam com lojas da marca.

Em Porto Alegre, a Pizza Hut conta com unidades nos bairros Menino Deus, Auxiliadora, Jardim Lindoia, Rio Branco e Ipanema.