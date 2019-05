JC completa 86 anos e apresenta novidades

9

O Jornal do Comércio completou, no sábado, dia 25 de maio, 86 anos de circulação ininterrupta. Ao renovar o compromisso com a informação de responsabilidade que marca a linha editorial do veículo, o jornal de economia e negócios do Rio Grande do Sul também apresenta uma série de novidades a partir desta segunda-feira.

Uma delas é a renovação do projeto gráfico da edição impressa. O novo design, desenvolvido pela equipe de diagramação do JC, prevê páginas mais leves e agradáveis para a leitura. O jornal fará uma reorganização de alguns conteúdos, também com o objetivo de facilitar e melhorar a leitura.

Outra novidade é a extensão do Anuário de Investimentos do Rio Grande do Sul nas plataformas digitais do JC. A primeira edição desse especial saiu no fim de 2018, consolidando a informação, que fica diluída ao longo do ano, sobre todos os investimentos públicos e privados que foram anunciados ou inaugurados em solo gaúcho. Agora, esse material estará reunido em um hotsite, atualizado diariamente. E a soma dos investimentos também poderá ser vista em tempo real, a partir de quarta-feira, através do Investômetro, painel on-line criado pelo JC para aferir os aportes realizados no Estado.

Ainda na linha de diversificar o conteúdo para além do impresso, o Jornal do Comércio passará a produzir podcasts. Serão programas especiais, elaborados em séries temáticas. As entrevistas em áudio serão publicadas semanalmente. Na largada, o especial "Histórias empreendedoras", com a equipe do GeraçãoE, e uma rodada de conversas com empresários do Rio Grande do Sul, "Mentes transformadoras", conteúdo assinado pela jornalista especializada em tecnologia do JC, Patricia Knebel. Ela também ganhará mais espaço. A coluna Mercado Digital - publicada nas quintas-feiras na versão impressa - passa a ter uma página. O mesmo acontece com o espaço Giro Rápido, coluna voltada aos lançamentos do mercado automobilístico, escrita pelo jornalista Vinicius Ferlauto.