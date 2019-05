Na contramão de demais capitais, inflação de Porto Alegre sobe na 3ª semana de maio

9

2019-05-24

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em Porto Alegre na terceira quadrissemana de maio ante a segunda leitura do mês, passando de 0,33% para os atuais 0,36%. A capital gaúcha foi a única entre as capitais pesquisadas que mostrou alta da taxa no período. No geral, o IPC-S caiu de 0,42% para 0,34%, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira (24).

Em Porto Alegre, três das oito classes de despesa que compõe o índice mostraram alta nas taxas de variação, com destaque para os grupos Educação, Leitura e Recreação e Habitação, cujas taxas passaram de 0,66% para 1,26%, e de 0,03% para 0,12%, respectivamente.

No restante do País, as cidades que registraram alívio nas taxas do IPC-S no período foram Salvador (de 0,90% para 0,77%), Brasília (de 0,43% para 0,32%), Recife (de 0,45% para 0,43%), Rio de Janeiro (de 0,34% para 0,15%), Belo Horizonte (de 0,37% para 0,34%) e São Paulo (de 0,34% para 0,28%).

Veja na tabela a seguir as variações percentuais das sete capitais componentes do índice, nesta e nas apurações anteriores: