Balcone Pizza Napolitana inaugura nova unidade no Viva Open Mall

2019-05-24 18:43:22

Estabelecimento conta com unidades no bairro Menino Deus (foto) e Boa Vista BALCONE PIZZA NAPOLITANA/DIVULGAÇÃO/JC

Flávia Pereira

Com massa mais fina, úmida, oriunda de um longo processo de fermentação, com preferência por ingredientes frescos, e assadas em forno à lenha, as pizzas napolitanas caíram no gosto popular e chegaram a Porto Alegre. Em julho, mais um estabelecimento do segmento inaugura na Capital, a terceira unidade da Balcone Pizzaria Napolitana, no Viva Open Mall (av. Dr. Nilo Peçanha, 3.228).

Segundo um dos três sócios, Juliano Marchese, a proposta da Balcone é ser uma pizzaria mais descontraída, ''menos formal, mais econômica para o consumidor e menos onerosa para o empresário ''. Após duas unidades, o empreendimento comemora o seu primeiro aniversário e inicia mais uma operação, com loja própria.

A primeira unidade da Balcone Pizzaria abriu as portas em abril de 2018, no bairro Menino Deus (rua José de Alencar, 365). Após, o estabelecimento chegou a zona Norte, no bairro Boa Vista (rua Anita Garibaldi, 2.169). A nova operação do empreendimento tem inauguração marcada para julho. O local contará com uma equipe de oito funcionários, no momento em processo de contratação e treinamento.

Segundo Marchese, a tendência é continuar a pesquisa de lugares estratégicos e bem localizados e crescer com lojas próprias. Ter franquias está nos planos dos donos do estabelecimento, porém, o plano deve ser colocado em prática mais adiante em cidades do Interior e em outras capitais.

Como diferencial em relação as outras pizzarias napolitanas, a Balcone aposta em produtos italianos e hortifrúti de pequenos produtores como ingredientes das pizzas, a localização em pontos estratégicos e a massa crocante, aponta Marchese.

Após petição online realizada em 2017, que angariou dois milhões de assinaturas, o modo napolitano de fazer pizza entrou para a lista de Patrimônio Imaterial da Humanidade da Unesco. A receita é uma especialidade culinária de Napóles, no sul da Itália.