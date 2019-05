Novo BPC pode injetar R$ 6 bilhões nos municípios, diz assessor da Presidência

9

2019-05-21 20:52:37

O novo Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinados a idosos e deficientes, pode injetar R$ 6 bilhões nos municípios, de acordo com o assessor especial da Presidência da República, Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub. Além disso, a inclusão de uma faixa de R$ 400,00 a pessoas com idade entre 60 e 64 anos poderia estender o benefício a 3 milhões de idosos em dez anos.

"Com o BPC, será possível injetar R$ 6 bilhões em municípios antecipadamente, uma vez que hoje não se paga o BPC", disse ele, em audiência da comissão especial da Câmara, realizada na tarde desta terça-feira (21). Ele enfatizou ainda que, com o novo BPC, será possível dobrar a renda em algumas famílias. No formato atual, não é possível que duas pessoas recebam o benefício sendo da mesma família. Segundo ele, os R$ 400,00 propostos são abaixo do salário mínimo, mas o dobro do valor do Bolsa Família, que será mantido.

Em sua proposta de reforma da Previdência, o governo sugere que a idade de acesso ao BPC, que hoje é pago aos beneficiários (idosos e deficientes em situação de extrema pobreza) a partir de 65 anos, passe para 70 anos. Em contrapartida, propôs que a partir dos 60 anos, os idosos nessa situação tenham acesso a um benefício de R$ 400,00.