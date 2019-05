Sem abandonar o estilo, indústria calçadista investe em linhas focadas no conforto

9

Quem circula pelos corredores do Salão Internacional do Couro e do Calçado (SICC), que segue com programação até esta quarta-feira (22) em Gramado, na Serra Gaúcha, nota com facilidade que um dos motes da vez no mercado calçadista é o conforto. Não que antes o quesito já não fosse preocupação da indústria, mas, agora, é notável que vem com mais força e com o apelo importante de design mais trabalhado e ligado nas tendências mundiais.

Para Alexandre Herchcovitch, um dos grandes nomes da moda brasileira e head de estilo do grupo Vulcabras Azaleia, em um mercado tão amplo como o brasileiro, o que chama atenção é o diferente, e por isso a necessidade de inovar. O estilista lançou no SICC sua primeira coleção de produtos femininos para a Azaleia, focada no conforto e nos preços acessíveis. Os calçados vão de R$ 39,00 a R$ 99,00 e convergem com a proposta de Herchcovitch e da marca de "democratizar a moda". Antes, o estilista já havia trabalhado peças de vestuário e calçado para a Olympikus, braço esportivo da Vulcabras. Leia mais na entrevista abaixo.

Para chegar a este conceito, a Azaleia apostou com força na tecnologia do EVA - o Etil Vinil Acetato, uma resina derivada do petróleo que garante leveza aos calçados. Mas sem deixar o estilo de lado. As peças possuem cores e padronagens que remetem ao ambiente urbano e a marcas registradas de Herchcovitch, como a camuflagem e o uso de correntes.

A preocupação em preservar o estilo junto ao conforto, aliás, tornou-se o norte de grande parte das calçadistas. Isso porque, anteriormente, a ideia de um calçado confortável estava comumente associada a sapatos de cara mais "senhoril" ou não tão em sincronia com a última moda.

Anderson Haag, diretor criativo da Via Uno, diz que o mercado do conforto tende a agregar à moda tradicional. Foto SICC/Divulgação/JC

A marca de calçados masculinos Ferracini, consolidada no mercado pelos sapatos e sapatênis, propôs para as novas coleções maior apelo aos tênis esportivos. Sem deixar de lado o uso do couro, material com a qual a marca é mais conhecida pelo público.

"Vimos que era preciso rejuvenescer a marca mostrando segmento para um público mais novo", explica o estilista da Ferracini, Marcelo Reis. São três linhas de "sneakers", tênis de solado mais alto e volumoso feito de PU e EVA emborrachado, que além de estilo arrojado e conforto agregam uma roupagem retrô. "É um ar novo que chega ao mercado e a sofisticação é notória por todos. Não significa mudar todo o conceito de uma marca, mas estar de acordo ao que os clientes buscam", diz Reis.

O conceito chegou também na Via Uno, que lançou no SICC a linha feminina All Day, a primeira da marca focada no conforto. "Começamos a trabalhar com tênis há quatro anos e percebemos que incluir o conforto em todos os demais produtos era um caminho sem volta", observa Anderson Haag, diretor criativo da Via Uno. A linha conta com 18 modelos de sapatilhas, tênis e scarpins, que possuem palmilha de espuma com duas densidades, forro que absorve a transpiração, flexão no solado e saltos confortáveis para o uso diário. "É um mercado que vai agregar muito à moda tradicional", diz Haag.

Aproveitando a presença de Alexandre Herchcovitch no SICC, o Jornal do Comércio conversou com o estilista sobre o seu trabalho como head de estilo do grupo Vulcabras Azaleia:

Herchcovitch esteve em Gramado para lançar sua primeira linha de sapatos para a Azaleia. Foto SICC/Divulgação/JC

Jornal do Comércio - Você foi para a Azaleia com a responsabilidade de dar "frescor" para a marca...

Alexandre Herchcovitch - Meu papel é passar minha visão sobre o mercado que a Azaleia atua, sempre respeitando o DNA da marca, mas dando minhas opiniões sobre o que está sendo desenvolvido. Estamos cada vez mais usando as expertises da Vulcabras para todas as marcas do grupo, como tecnologias aplicadas em tênis que agora estão sendo inseridas nos calçados femininos. Tem a ver com conforto e estilo, porque faz com que uma coleção inteira seja confortável no calçar - que já uma característica dos tênis Olympikus, e com ficar atento ao mercado e ao que os clientes estão pedindo, cobrindo maior número tendências. É uma marca democrática, com o compromisso de ser acessível para todo mundo.

JC - Como você vê o mercado brasileiro em relação às tendências? Está maior a preocupação com o conforto, por exemplo?

Herchcovitch - Eu acho que conforto não pode ser chamado de tendência. É uma característica dos calçados que nunca pode ser deixada porque as pessoas levam em consideração na hora de comprar. Calçado precisa segurar o peso do corpo todo e se gasta muito mais que uma jaqueta, por exemplo. Essa questão de durabilidade e conforto são aspectos que têm de ser levados em conta e que vão estar cada vez mais presentes.

JC- A Olimpikus segue como referência no mercado esportivo. Que novidades estão no radar da marca?

Herchcovitch - Temos vários projetos em que a Olympikus vai aparecer este ano, fora as coleções regulares. Assim como o calçado é extremamente consumido e usado no Brasil, nossa ideia é fazer com que o vestuário também seja no futuro próximo, não só para a prática esportiva, mas também para o lazer.