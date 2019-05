9

2019-05-21 03:00:00

Confiança do industrial cai pelo quarto mês

A confiança do empresário industrial caiu pelo quarto mês seguido. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) caiu 1,9 ponto em maio e atingiu 56,5 pontos. O indicador acumula recuo de 8,2 pontos desde fevereiro, segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Os indicadores variam de zero a 100 pontos. Acima de 50 pontos, mostram que os empresários estão otimistas. Segundo a pesquisa, o Icei está dois pontos acima da média histórica (54,5 pontos) e permanece distante da linha divisória dos 50 pontos. "Apesar dessa sequência de quedas, a confiança do empresário ainda pode ser considerada elevada", destaca a CNI.

De acordo com o economista da CNI Marcelo Azevedo, o Icei costuma aumentar na passagem de dezembro para janeiro e, com mais intensidade, em períodos de mudança de governo. "Agora passamos por um momento de reavaliação, já que os empresários estão percebendo mais dificuldades nesse início de ano em relação à avaliação feita no fim de ano", destaca a entidade.

A retração no índice foi causada pela piora das condições atuais da economia e das empresas, que recuaram dois pontos e atingiu 47,8 pontos em maio. Conforme o documento, ao se afastar da linha divisória, o índice mostra que o empresário percebe piora das condições de negócio. Em relação às expectativas, apesar do recuo de 1,8 ponto ante abril, o índice registrou 60,8 pontos e ainda permanece bem acima da linha divisória dos 50 pontos. Isso sinaliza confiança do empresário sobre a melhoria das condições futuras da economia e da empresa.