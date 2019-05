Piora na economia não altera interesse por IPO, diz presidente da Bolsa

9

2019-05-20

Folhapress

A piora nas perspectivas para a economia não muda a agenda de IPOs (Oferta Pública Inicial de ações) prevista para esse ano, afirma o presidente da B3, Gilson Finkelsztain. O executivo continua esperando fechar o ano com 20 a 30 operações, que incluem também ofertas subsequentes e não apenas o lançamento de novas ações.

Neste ano, a Centauro abriu capital e outras quatro empresas fizeram ofertas subsequentes (Eneva, Burger King, Localiza e IRB). Segundo o presidente da B3, o PIB a 1%, como já preveem economistas para esse ano, ou a 2%, como previsto no começo de 2019, não muda o cenário para a Bolsa. Ele afirma, porém, que o timing das operações dependerá do andamento da agenda de reformas do governo. É disso que depende a disposição de investidores de comprar os papéis dessas empresas.

"A demanda é mais seletiva. Os ofertantes [empresas] estão seguindo o plano", diz. Desde o começo do ano, investidores estrangeiros têm retirado dinheiro da Bolsa brasileira, reflexo da incerteza com a aprovação de reformas. "Estrangeiros têm muito interesse de vir, mas tem que funcionar a articulação política", afirma Finkelsztain.

A reforma da Previdência seria uma primeira demonstração que a articulação está funcionando, mas sozinha não seria suficiente. E reforçou que o mercado espera uma reforma capaz de economizar entre R$ 700 bilhões e R$ 800 bilhões em dez anos. A proposta inicial do governo prevê corte de R$ 1,1 trilhão.