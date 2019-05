Bolsonaro quer expandir economia de mercado na América Latina, segundo Guedes

9

Agência Brasil

O governo do presidente Jair Bolsonaro está empenhado em transformar a América Latina em uma economia de mercado, disse nesta quinta-feira (16) o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Na cerimônia de homenagem ao presidente pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, em Dallas, o ministro comentou sobre a boa relação de Bolsonaro com os governos da Argentina e do Paraguai.

"O nosso presidente se entende muito bem com os governos da Argentina e do Paraguai. A esquerda quis unificar a América Latina numa economia obsoleta, e nós queremos unificar em uma economia de mercado", afirmou Guedes.

O ministro também demonstrou otimismo com a aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso. Ele reiterou que, depois da aprovação, o governo enviará pacotes de medidas que promovam o crescimento como a quebra do monopólio na distribuição de petróleo e de gás.

"Queremos que o Brasil seja grande de novo. O Senado diz que vai aprovar a reforma da Previdência em 60 dias e isso vai mudar as perspectivas do país. Na segunda parte do ano voltaremos a crescer, podendo quebrar esse duplo monopólio do petróleo e gás, fazendo os preços diminuírem 50%", disse.

Ao mencionar o prazo de 60 dias para a aprovação das mudanças na Previdência, o ministro foi bastante aplaudido pela plateia, formada por empresários e por representantes do governo. A cerimônia de entrega do prêmio de personalidade do ano pela Câmara de Comércio Brasil?Estados Unidos ocorre há 50 anos. Pela primeira vez, o evento foi realizado fora de Nova York.