Dia do Vinho Brasileiro é celebrado em vários estados

2019-05-14

Osni Machado

Em sua 10ª edição, o Dia do Vinho Brasileiro ocorrerá de 17 de maio a 2 de junho. O evento realizado pelo Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), neste ano, ganha uma dimensão nacional: além do Rio Grande do Sul, será realizado também em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, em Minas Gerais e na Bahia. Cerca de 700 atrações estão programadas em mais de 40 cidades de 11 regiões, aquecendo a economia local de diversos segmentos via turismo, o que movimenta não só as vinícolas, como também os hotéis, os restaurantes e outros empreendimentos. Com isso, as cidades divulgam seus atrativos turísticos, aliando às degustações de vinhos e sucos de uva a sua gastronomia. O evento também oferecerá descontos especiais que chegam a 50% na compra de vinhos.

As novidades foram apresentadas por uma comitiva da serra gaúcha, que integra a organização do Dia do Vinho Brasileiro: Márcio César Garbin (presidente do Conselho Municipal de Turismo de Guaporé), Diane Aléssio Tomiello (secretária de Turismo e Cultura de Veranópolis), Raphael Giacomoni (diretor de Turismo da Secretaria de Turismo e Cultura de Farroupilha), Emilio Nunes (diretor de Eventos da Secretaria de Turismo e Cultura de Farroupilha), Melina Marranquiel Casagrande (turismóloga da Secretaria de Turismo e Cultura de Garibaldi), Levino Paludo (diretor de Turismo da Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo de Vila Flores) e Fabíola Bissani (assistente de Comunicação do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria Região Uva e Vinho).

Melina destaca que Garibaldi promoverá degustações harmonizadas e o 33º Festival Colonial Italiano. Paludo cita a realização da sexta edição da Noite Vinhos e Sabores de Vila Flores, em 31 de maio. Diane Aléssio menciona uma quermesse na praça central de Veranópolis para reunir as famílias, com produtos variados, vinhos e gastronomia. Giacomoni lembra que Farroupilha fará a Caminhada do Dia do Vinho. Essas são algumas das atrações do evento neste ano.