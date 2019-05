CMPC celebra 10 anos no Estado em novembro

9

683591

2019-05-13 03:00:00

Neste ano, a chilena CMPC completa uma década de atuação no Rio Grande do Sul com a sua planta de celulose no município de Guaíba. As comemorações estão previstas para ocorrer na primeira semana de novembro e é esperada a vinda de executivos da matriz do grupo.

O diretor de Relações Institucionais e Comunicação da CMPC, Daniel Ramos, comenta que, aproveitando o aniversário de 10 anos da companhia no Estado, será feita uma campanha para destacar a identidade da empresa, ressaltando a marca CMPC e apresentando um novo posicionamento. O dirigente lembra que muitos ainda se referem à fábrica em Guaíba por nomes antigos da planta como Borregaard, Riocell, Klabin ou Aracruz.

Ramos adianta que o foco será ressaltar a marca em cidades em que a empresa tem atuação, fundamentalmente em três delas: Guaíba (onde concentra-se a produção de celulose), Pelotas e Rio Grande (onde há ações logísticas para escoamento de produção e coleta de matéria-prima).

No total, a CMPC possui mais de 900 fazendas no Estado (onde são plantadas as árvores utilizadas na fabricação de celulose), espalhadas em 62 municípios.

Na sexta-feira, Ramos esteve em visita ao Jornal do Comércio e foi recebido pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero.