Porto Alegre receberá mais de 60 empreendimentos de alto padrão até 2021

YOO Moinhos é uma das estrelas do Mês das Construtoras; cobertura custa em torno de R$ 8,2 milhões

Matheus Closs

Iniciada em maio, a segunda edição do Mês das Construtoras reúne os lançamentos e pré-lançamentos das maiores construtoras e incorporadoras do Rio Grande do Sul. A campanha de vendas, promovida pela Colnaghi Imóveis, oferece cerca de 60 empreendimentos localizados em regiões nobres de Porto Alegre, que devem inaugurar até 2021. A expectativa da empresa é movimentar cerca de R$ 70 milhões em vendas.

De acordo com o diretor da imobiliária, Paulo Colnaghi, o Mês das Construtoras pode resultar em um incremento de clientes de até 30%. Na primeira edição da campanha, em 2017, foram R$ 33 milhões em vendas - o que pode repercutir por até 90 dias após o fim de maio.

“A gente detectou que, em 2017, iniciou a retomada do mercado de imóveis. Diante disso, vislumbrou-se a oportunidade de que os construtores tivessem uma venda mais rápida no mercado atual”, explica Colnaghi, que conseguiu a parceria de 20 construtoras na empreitada.

Durante o Mês das Construtoras, há maior facilidade de negociação, que é feita diretamente entre construtoras e consumidor – ocasião em que podem surgir condições especiais. Além disso, as informações sobre os empreendimentos são todas reunidas em apenas um site.

“É o segundo ano em que há uma adesão em massa dos construtores que atuam no ‘quadrado magico’”, comemora o diretor, referindo-se à região composta pelos bairros Auxiliadora, Bela Vista, Boa Vista, Chácara das Pedras, Higienópolis, Jardim Europa, Moinhos de Vento, Mont'Serrat, Petrópolis, Rio Branco e Três Figueiras.

Na campanha deste ano, os bairros possuem 41 empreendimentos disponíveis – alguns prontos para morar. Os valores das unidades variam entre R$ 420 mil e R$ 5,2 milhões. Os lançamentos podem ser conferidos pelo site https://colnaghi.com.br/mesdasconstrutoras/Home/Empreendimentos

Além disso, o Mês das Construtoras oferta 20 pré-lançamentos com previsão de inauguração para até 2021. As informações podem ser consultadas por meio das construtoras pelo link https://top.colnaghi.com.br/pre-lancamentos

