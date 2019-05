Exportações da indústria gaúcha registram tombo de mais de 9% em abril

9

683340

2019-05-09 17:48:21

As exportações da indústria gaúcha sofreram um tombo de 9,3% em abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Fechando num total de US$ 893 milhões comercializados, as vendas tiveram alta apenas em quatro dos 23 setores: Celulose e papel (38,6%), Químicos (5%), Tabaco (4,8%) e Bebidas (100%).

Em nota, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) aponta que o resultado de abril acompanha a tendência verificada ao longo deste ano, pois no fechamento do trimestre de janeiro a março ocorreu uma redução de 5,2% nas exportações.

"A crise econômica argentina continua contribuindo para as perdas gaúchas. O vizinho sul-americano é o terceiro principal destino de nossas vendas. Em abril, a Argentina reduziu em mais de 50% as compras de produtos daqui", destaca o presidente da instituição, Gilberto Porcello Petry.

Dos segmentos que compõem o setor, 12 recuaram em abril, com mais intensidade no setor de Alimentos (-15,9%), Máquinas e equipamentos (-21,5%) e Veículos (-31,7%). Apesar do recuo em alimentos pela primeira vez em 37 meses, todas as mercadorias do complexo da carne retomaram o crescimento nas exportações.

A Fiergs aponta ainda que a queda na produção de proteína animal na China causada pela peste suína pode indicar o início de uma recuperação do setor. Já as perdas sofridas por veículos e máquinas e equipamentos também são consequência do encolhimento do maior mercado comprador destes setores, a Argentina.

Ao mesmo tempo, as importações do Estado, que alcançaram US$ 528 milhões, também caíram em abril, pela terceira vez consecutiva em 2019. A queda foi generalizada entre as grandes categorias: Bens intermediários (-36,1%), Bens de consumo (-47,7%), Combustíveis e lubrificantes (-96,4%) e Bens de capital (-4,4%). A redução de 45,3% nas compras de insumos industriais elaborados (-US$ 142 milhões), especialmente nafta para petroquímica, foi determinante para a baixa nas importações.

No acumulado de janeiro a abril, as exportações da indústria gaúcha (US$ 5,5 bilhões) sofreram uma retração de 5,9% na comparação com o mesmo período de 2018.

Já as exportações totais do Rio Grande do Sul somaram, em abril, US$ 1,1 bilhão, recuo de 28,2% em relação ao mesmo período de 2018 e terceira queda consecutiva desde o início do ano. A diminuição do registro de vendas externas da Soja (-63,9%) influenciou negativamente o resultado.

Em nota comentado o resultado, no entanto, a Fiergs alerta que boa parte dessa queda remete à implantação da Declaração Única de Exportação (DU-E) no portal do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), permitindo o embarque antecipado de algumas mercadorias sem nota fiscal, proporcionando agilidade no processo de exportação.

Contudo, a ausência das notas fiscais implica no registro de mercadorias de origem “Não Declarada”, produzindo distorções no resultado mensal da Balança Comercial. Segundo levantamento realizado pela Unidade de Estudos Econômicos da Fiergs, a estimativa é de que US$ 295 milhões em soja deixaram de ser registrados e agregados às exportações do Estado em abril de 2019.