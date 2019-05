Pernambucanas retornam a Porto Alegre com loja conceito

9

683276

2019-05-09 14:04:00

Esta é a terceira operação inaugurada dentro do plano de expansão da varejista no Estado LUIZA PRADO/JC

Adriana Lampert

A primeira loja conceito da rede varejista Pernambucanas inaugurou às 10h desta quinta-feira (9), na Rua dos Andradas (número 1427), em um dos pontos mais estratégicos do Centro da Capital gaúcha. Muita gente para conferir o novo espaço, criado em prédio de dois andares e meio, em uma área de mais de 1,5 mil m².

Segundo o CEO das Pernambucanas, Sérgio Borriello, ali foram investidos praticamente R$ 5 milhões, durante quatro meses de reforma para organizar os departamentos de vestuário (feminino, masculino e infantil), produtos para o lar (cama, mesa, banho e decoração), tecnologia, informática e eletroportáteis. “Mantivemos os espaços físicos, mas tivemos que reconstruir o prédio por dentro. Considero que este foi um presente para Porto Alegre, pois revitalizamos um imóvel pitoresco, que estava um pouco depreciado.”

'Considero que este foi um presente para Porto Alegre', destaca CEO da rede, Sérgio Borriello. Foto Luiza Prado/JC

Esta é quinta unidade da varejista inaugurada em 2019, que já soma 350 lojas em todo o Brasil. Borriello detalha que outras 32 filiais deverão ser abertas este ano em diversas regiões do País. Destas, cerca de sete ou oito chegam ao Rio Grande do Sul (em Canoas, Cachoeirinha, Uruguaiana e mais uma na Capital), para somar com as três unidades recentemente inauguradas (além de Porto Alegre, a varejista está presente em Pelotas e Passo Fundo).

A loja conceito abre as portas empregando 35 colaboradores diretos e outros 70 indiretos. “Estávamos a bastante tempo aguardando aparecer uma oportunidade de ponto no Centro de Porto Alegre. Levamos dois meses no processo de negociação para a locação do imóvel, que ainda estava ocupado”, comenta Borriello. O plano de expansão, iniciado em 2017 contempla pelo menos 60 lojas até o final do ano que vem.

Com 110 anos de história, a varejista amplia – em todas as unidades – sua transformação digital e aposta em uma experiência de compra ainda mais dinâmica, personalizada e interativa. Seis totens na loja conceito irão possibilitar compra online de produtos que por acaso não tenham sido encontrados pelos consumidores na unidade física. Também um armário para compra online e retirada na loja sem pagamento de frete. “Hoje é um serviço exclusivo da Pernambucanas em Porto Alegre.”