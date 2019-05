Segunda edição de maratona de desenvolvimento da Uber chega a Porto Alegre

9

683273

2019-05-10 18:29:22

Flávia Pereira

Porto Alegre recebe, nos dias 18 e 19 de maio, a segunda edição da maratona de desenvolvimento da Uber em busca de novos talentos e soluções de mobilidade urbana, o Uber Hack. Neste ano, cada uma das cinco regionais que recebem o evento terá seus próprios vencedores. O grupo que obtiver o melhor desempenho leva para a casa R$ 10 mil, em dinheiro, além de R$ 5 mil em créditos na Uber. As inscrições para participar da etapa gaúcha, que acontece no TecnoPuc (avenida Ipiranga 6681), terminam no próximo domingo (12), e devem ser feitas pelo site

Segundo a Uber, ''todos os tipos de perfis são bem-vindos, com qualquer formação e de qualquer área de negócios''. Estudantes, profissionais sem Ensino Superior ou já formados podem participar da maratona. O único pré-requisito exigido pela empresa é a faixa-etária, idade igual ou superior a 18 anos.

As atividades do hackaton acontecem em grupos de até cinco integrantes, de acordo com o regulamento da competição. Como as inscrições são feitas de maneira individual, não é necessário ter um grupo para participar, esses serão montados no início do primeiro dia do evento. Quem já estiver em um grupo, deve se inscrever individualmente, e se reunir com os outros integrantes no local.

Os projetos desenvolvidos pelos grupos serão julgados por especialistas da Uber, autoridades responsáveis por políticas públicas e especialistas em tecnologia. Além dos jurados e participantes, recrutadores da empresa acompanharão as etapas do desafio.

''Nosso objetivo principal é fomentar a discussão sobre mobilidade, convidando a comunidade apaixonada por tecnologia a repensar ou criar projetos que podem ou não estar integrados ao aplicativo da Uber. Não buscamos uma solução para nosso aplicativo, mas queremos contribuir para achar soluções que beneficiem tanto as pessoas quanto as cidades'', explica o gerente de Operações da Região Sul da Uber, Renato Rosiak.

Além da capital gaúcha, as cidades de Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo recebem as regionais do hackaton. Para Rosiak, a realização de etapas em diferentes cidades dá a oportunidade de discutir problemas de mobilidade urbana de cada região.

A etapa de 2018 do Uber Hack em Porto Alegre apresentou a participante Larissa Coronet à empresa. O grupo da jovem não venceu a maratona, mas, ao participar de um processo seletivo para uma vaga para trabalhar na Uber, os recrutadores lembraram da participação dela no hackaton. Hoje, ela integra o time de marketing da empresa.

Conforme o gerente de operações da companhia, a primeira edição do Uber Hack, em 2018, teve uma grande importância para a empresa conhecer e aproximar novos talentos.

Uber Hack