Dólar se enfraquece ante euro após dados positivos da indústria alemã

2019-05-08 19:51:50

O dólar perdeu força em relação às moedas fortes nesta quarta-feira (8), sobretudo ante o euro, após a alta surpreendente da produção industrial da Alemanha, nesta manhã. Além disso, refletindo a busca por segurança vista nos últimos dias com as tensões entre os Estados Unidos e a China, houve aumento na procura pelo iene.

No fim da tarde em Nova Iorque, o dólar caía para 110,09 ienes, enquanto o euro avançava para US$ 1,1196. Em relação às moedas de países emergentes, o dólar recuou para 14,399 rands sul-africanos e para 45,078 pesos argentinos. O índice DXY, que mede a força do dólar ante seis outras moedas fortes, fechou perto da estabilidade, caindo 0,01%, em 97,623 pontos.

O euro ganhou força sobre o dólar após a Alemanha contrariar a previsão dos analistas e registrar crescimento de 0,5% na produção industrial entre fevereiro e março, "um passo na direção certa após uma série de divulgações decepcionantes da indústria alemã", na avaliação do JPMorgan. A moeda americana também cedeu espaço em relação ao iene, esticando o movimento visto nos últimos dias, em meio à busca por segurança com as tensões entre EUA e China.

Já entre as moedas de países emergentes, o rand sul-africano se valorizou ante o dólar em dia de eleições gerais no país. Pesquisas indicam que o Congresso Nacional Africano, partido de Nelson Mandela, provavelmente será o vencedor, mas enfrentará dificuldades nas urnas uma vez que escândalos de corrupção vêm prejudicando a imagem da agremiação.