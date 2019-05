Lucro de restaurantes deve subir 15% com Dia das Mães

9

683153

2019-05-08 21:58:00

Casa do Marquês irá servir aperitivos para quem precisar esperar mesa /CASA DO MARQUÊS/DIVULGAÇÃO/JC

Adriana Lampert

Principal data para grande parte dos restaurantes gaúchos, a comemoração do Dia das Mães deve aumentar em 30% o fluxo de consumidores na área de gastronomia no próximo domingo. "Apesar de o movimento crescer nesta data, o tempo de permanência no estabelecimento também é maior, por isso a rotatividade diminui", contrapõe a presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Rio Grande do Sul (Abrasel-RS), Fernanda Tartoni. "Fizemos um levantamento rápido das expectativas dos proprietários de restaurantes, e percebemos que há uma tendência do tíquete médio aumentar também em 15%", pondera a dirigente. "Ficando mais tempo, automaticamente se consome mais", explica. Segundo a dirigente, a contratação de atendentes extras para o dia também deve aumentar. Em alguns estabelecimentos, o Dia das Mães é a segunda principal data, só perdendo para o Dia dos Namorados.

"Já é tradicional ocorrer esse aumento de 30% no fluxo de clientes no Dia das Mães", comenta o proprietário da Galeteria Casa do Marquês, Cláudio dos Santos. O empresário afirma que a demanda aumenta a ponto de ter que "se organizar" com drinques e petiscos para serem servidos na fila que se forma a partir do meio dia, além de oferecer a possibilidade de reservas, e preparar quatro ambientes do estabelecimento (com capacidade total para 300 pessoas), para dar conta do número de pessoas. "O que vem mudando desde 2014 é que uma semana antes e pelo menos dois ou três dias depois desta data o movimento cai bastante, ficando até fraco."

A crise ainda pesa no bolso do consumidor, que precisa também comprar presente para as mães, desabafa Santos. "No meu caso inclusive perdemos venda, porque a procura em shoppings é maior, em vista de que dá para comprar o presente e almoçar depois."

Ao contrário do que o empresariado do ramo esperava, "a economia não deslanchou e a população não tem dinheiro", lamenta Santos. "Eu estou muito preocupado, o custo operacional está alto para nós e toda a semana os fornecedores de grandes empresas aumentam os custos, mas não podemos repassar para a clientela. Faz mais de um ano que o valor do rodízio é o mesmo. No entanto, os produtos que utilizamos estão 30% mais caros", diz o empresário.

"A expectativa que tínhamos de melhora da economia e do fluxo de pessoas nos restaurantes este ano ainda não aconteceu", confirma a presidente da Abrasel-RS. "Isso pode influenciar um pouco no movimento do Dia das Mães, uma vez que muita gente pode optar por não sair, para pegar fila e gastar", avalia Fernanda.

"Aqueles que saem pouco, no Dia das Mães acabam saindo para confraternizar", contrapõe a vice-presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região Metropolitana (Sindha), Raqueli Baumbach. Levantamento feito sindicato aponta que 24% de 50 proprietários de restaurantes entrevistados na Capital estão otimistas no que se refere ao movimento para Dia das Mães, se comparado com um domingo normal.

"Nossa estimativa é de que o movimento até cresça em 10% se compararmos com a mesma data no ano passado", afirmam os sócios-proprietários do restaurante PPKB Kitchen & Bar, Andrea Martins e Pedro Hoffmann. "O restaurante abrirá às 11h30min, com sistema de buffet, como se fosse um antepasto, para fazer aperitivo antes de almoçar", sinaliza Hoffmann. No cardápio do dia, peixe, assados, e bacalhau, além de balcão de massas, entre outros pratos diversos. A casa tem espaço para 180 a 200 pessoas e conta com espaço kids, para as crianças brincarem, acompanhadas de monitores.

"Essa é uma das principais datas comemorativas (para o setor de gastronomia), será o momento que (as empresas) poderão aumentar o faturamento do mês de maio", afirma o presidente do Sindha, Henry Chmelnitsky. O dirigente ressalta que o empresário precisa estar preparado para o volume de clientes que esta data gera. "Nossa estimativa de aumento de fluxo é principalmente para as empresas com maior capacidade de receptivo", pontua a dirigente da Abrasel-RS. Ela destaca que em 2018, apesar da crise econômica ainda afetar o País, o movimento nos restaurantes na data comemorativa "não foi ruim".