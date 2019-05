9

2019-05-08 11:24:00

Doação do Imposto de Renda ao Funcriança cresce 42,9% no Rio Grande do Sul

Bruna Oliveira

A destinação de parte do Imposto de Renda devido ao Fundo da Criança e do Adolescente (Funcriança) deu um salto no Rio Grande do Sul. As doações, incentivadas pela campanha "Valores que Ficam", cresceram 42,9% em relação a 2018, alcançando o montante de R$ 13 milhões - diferença de mais de R$ 4 milhões sobre o ano passado, quando os recursos somaram R$ 9 milhões.

Os resultados foram apresentados nesta quarta-feira (8), na Assembleia Legislativa. O presidente da Casa, Luís Augusto Lara, que está à frente do projeto, ressaltou a importância das contribuições para garantir que parte do imposto devido pelos gaúchos fique no Rio Grande do Sul e ajude a financiar projetos sociais.

Campanha deste ano contou com o apoio de Renato Borghetti e Guri de Uruguaiana na divulgação. Foto Marcelo G. Ribeiro/JC

De acordo com o superintendente-adjunto da Receita Federal no Rio Grande do Sul, Ademir Gomes de Oliveira, dos 497 municípios gaúchos, 405 serão beneficiados. "Tivemos casos de mais de um município com aumento de 100% na arrecadação. É um momento de comemorar, mas precisa ser perene por todos os anos", pontuou Oliveira. A opinião foi compartilhada pela presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), Ana Tércia, que afirmou que a destinação dos recursos é uma contribuição para a sociedade. "Somos o braço técnico da campanha e temos a boa notícia ao contribuinte de que os valores vão alimentar projetos", destacou.

O valor arrecadado é destinado ao custeio de atividades de organizações como hospitais, APAEs (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais), Ligas de Combate ao Câncer e outras entidades sociais. Segundo Lucia Maria Cardoso Centena, coordenadora da Federação das APAEs do Rio Grande do Sul, o recurso é um respiro para a manutenção das entidades.

"Vivemos um momento muito difícil de recessão, por isso é tão importante buscarmos outros meios de sustentabilidade para as instituições", avalia Lucia. Na entidade, os recursos devem ser aplicados em recursos humanos, principalmente para honrar a folha de pagamento dos funcionários. São 205 APAEs no Rio Grande do Sul, que atendem a 354 municípios gaúchos.