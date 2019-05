fechamento

9

682766

2019-05-07 03:00:00

Apex

O novo presidente da Agência de Promoção à Exportação (Apex), Sérgio Segóvia, destituiu do cargo os dois outros diretores da agência, Letícia Catelani, diretora de Negócios, e Márcio Coimbra, diretor de Gestão Corporativa. Segóvia assumiu o cargo nesta segunda-feira e é o terceiro presidente da agência no governo Jair Bolsonaro.

Herbicidas

As comissões de Agricultura e de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa realizarão audiência pública sobre a utilização do herbicida 2,4-D, empregado para controlar ervas daninhas no cultivo da soja, e que vem causando danos a outras culturas devido a falhas na aplicação. O evento será amanhã na Sala João Neves da Fontoura (Plenarinho), às 9h30min.

Susaf

A Secretaria da Agricultura do Estado e a Famurs realizarão curso sobre a estruturação do Serviço de Inspeção Municipal para adesão ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf). O treinamento será desenvolvido em Porto Alegre, na quinta-feira. O Susaf permite que agroindústrias locais comercializem para todo o Estado. Informações: (51) 3230-3125.

Saneamento

Em audiência com representantes da prefeitura de Porto Alegre o secretário nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, Jonathas Castro, anunciou R$ 220,7 milhões para a construção da Estação de Tratamento de Água Ponta do Arado. A etapa final de liberação do valor depende do aval da Secretaria do Tesouro Nacional.

Turismo

A Sala do Investidor da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo tem nova diretora. Marília Félix foi apresentada ontem pelo titular da pasta, Ruy Irigaray, e tem como um dos focos de trabalho a atração de novos investimentos para o Estado.

Igreja Católica

Principal entidade da Igreja Católica no País, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) elegeu ontem dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, como seu novo presidente. O arcebispo de Porto Alegre, dom Jaime Spengler, foi eleito vice-presidente da entidade. A dupla exercerá as funções até 2022.

IPVA

Os contribuintes gaúchos que ainda não quitaram o IPVA 2019, cujo calendário de pagamento se encerrou no fim de abril, serão inscritos em dívida ativa da Fazenda Pública pela Receita Estadual. O atraso no pagamento do tributo representa multa diária 0,334%, até o limite de 20%.