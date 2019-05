Bolsa de Hong Kong fecha em alta e Seul cai, em dia de feriado em China e Japão

9

682299

2019-05-03 07:34:31

As bolsas asiáticas tiveram uma sessão atípica nesta sexta-feira (3), com feriados locais e mercados fechados em Japão e China. Entre as praças que operaram, Hong Kong registrou alta, após a divulgação do balanço do HSBC, que tem um papel negociado nessa bolsa, mas a Bolsa de Seul recuou.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em alta de 0,46%, em 30.081,55 pontos. HSBC PLC se destacou, com ganho de 2,12% após o banco divulgar balanço com resultados acima do esperado pelos analistas. Entre as ações mais negociadas, Bank of China subiu 0,27% e LEAP Holdings ganhou 11,04%, mas China Tower caiu 0,46% e Imperial Pacific teve queda de 2,17%.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi recuou 0,74%, a 2.196,32 pontos. A Bolsa de Seul foi pressionada pela baixa de 1,3% da Samsung. Farmacêuticas também caíram quase 1%, mas Korean Air subiu 1,7%, em meio ao recuo nos preços do petróleo.

Em Taiwan, o índice Taiex fechou com ganho de 0,83%, em 11.096,30 pontos. Grandes empresas do setor de tecnologia se destacaram. Com isso, o Taiex superou o melhor resultado de fechamento desde outubro. Entre as ações em foco, Taiwan Semi subiu 2,3% e Largan, 1,4%, enquanto Hon Hai teve ganho de 1,5%.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 fechou em baixa de 0,04%, a 6.335,80 pontos, praticamente estável, com baixa de 0,8% na comparação semanal, após quatro semanas de ganhos consecutivos. Papéis do setor de energia recuaram 1,3% hoje, em meio à queda do petróleo, mas ações ligadas ao consumo subiram mais de 0,5%. No setor financeiro, Macquarie caiu 5,4%, depois de publicar seu balanço trimestral.