Mais de 745 mil pessoas declararam Imposto de Renda por meio de dispositivos móveis

Agência Brasil

A Receita Federal recebeu 745.880 declarações do Imposto de Renda por meio de dispositivos móveis - tablets e smartphones. Segundo o órgão, esse número foi mais do que o dobro do ano passado.

O prazo para a entrega das declarações terminou no último dia 30. A Receita Federal registrou 30.677.080 declarações entregues no prazo.

Quem não entregou a declaração do IRPF 2019 dentro do prazo, pode enviar o documento a partir desta quinta-feira (2), mas já está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. A multa é de 1% de do imposto devido por meio de atraso, limitado a 20%.

O programa de preenchimento da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2019, ano base 2018, está disponível no site da Receita Federal. Também é possível preencher e enviar o documento por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda para tablets e celulares. Por meio do aplicativo, é possível ainda fazer retificações depois do envio da declaração.