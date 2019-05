9

2019-05-02 12:44:24

Magazine Luiza faz acordo com Armazém Paraíba para operar 48 lojas no Pará e Maranhão

Será a estreia do grupo na região Norte do Brasil CLAUDIO FACHEL/ARQUIVO/JC

O Magazine Luiza anunciou que assinou acordo com a Sociedade Comercial Irmãs Claudino S.A. (Socic) para adquirir o direito de explorar 48 pontos comerciais no Pará e Maranhão por R$ 44 milhões. Será a estreia do grupo na região Norte do Brasil. O grupo Socic administra a varejista Armazém Paraíba no Pará e São Luís (MA) e também o Louvre Magazine na capital maranhense.

O comunicado ao mercado do Magazine Luiza, porém, não informa quais lojas ou marcas fazem parte do acordo.

Em nota, o Magazine Luiza diz que a operação "irá acelerar a estratégia de expansão orgânica da companhia". "Essa operação marcará a entrada do Magalu na região Norte do País, com a abertura de lojas no Estado do Pará, além de reforçar sua presença no Estado do Maranhão", cita o documento.

Com a incorporação, a empresa do interior paulista informa que "passará a ter presença em 17 Estados e atingirá a marca de mais de 1.000 pontos físicos" e planeja investir em um novo centro de distribuição na região.

Segundo o Magazine, as novas lojas do Pará e Maranhão funcionarão como "pequenos centros de distribuição - oferecendo facilidades como o "Retira Loja" e a entrega mais rápida na casa do cliente".

Em nota, o vice-presidente do Magazine Luiza, Fabrício Garcia, promete "uma entrada expressiva no estado, vamos ganhar clientes nos pontos físicos e no online". "Em todas as regiões que chegamos com pontos físicos, nossas vendas digitais aumentam de forma significativa", diz em nota.