Bottero investe em lojas conceito para crescer

9

681850

2019-04-30 16:00:00

Ana Fritsch

A Bottero - uma das maiores fabricantes de calçados do País, com sede em Parobé e unidades fabris instaladas no interior do Estado, inaugurou, na semana passada, mais uma loja conceito da marca, no BarraShoppingSul, em Porto Alegre. Foi a sétima loja aberta neste formato no Brasil. As outras estão localizadas 0em Belo Horizonte (MG), Maceió (AL), Recife (PE), Ribeirão Preto (SP) e Rio de Janeiro (RJ), além de uma loja no outlet Catarina, em São Paulo (SP).

O objetivo, conforme Carla Rodolfo, gerente de varejo da marca, é ampliar a atuação da grife em alguns pontos do território nacional. “A Bottero sempre esteve presente nas melhores multimarcas do mercado brasileiro e sempre estará. O projeto das lojas conceito surgiu de uma vontade da marca em levar um pouco mais do seu amplo mix de moda para determinadas regiões do Brasil”, explica.

Fundada em 1985, a grife tem quatro mil funcionários e produz cerca de 45 mil pares de sapatos por dia. Em 2011, o volume de produção da Bottero alcançou os sete milhões de pares. “Todos feitos a partir do minucioso trabalho de pesquisa desenvolvido pela equipe de estilistas da marca, que viaja ao exterior para acompanhar desfiles e feiras, e também ao interior do Brasil, para identificar regionalismos e novos materiais”, comenta a executiva.

“Desse trabalho resultam novas modelagens criativas, que dão origem à centenas de protótipos. À linha de produção, chegam apenas os modelos que atendem aos objetivos da empresa, que é oferecer sapatos que aliem design, conforto e qualidade num mesmo produto”, completa.

Jornal do Comércio - Por que a marca, que sempre esteve presente em lojas multimarcas, está investindo em lojas próprias?

Carla Rodolfo - A Bottero sempre esteve presente nas melhores multimarcas do mercado brasileiro e sempre estará. O projeto das lojas conceito surgiu de uma vontade da marca em levar um pouco mais do seu amplo mix de moda para determinadas regiões do Brasil.

JC - É algum reposicionamento? Se sim, o que está previsto?

Carla- É um movimento da marca com o objetivo de levar para as consumidoras do Brasil um pouco de toda a moda que a Bottero tem. As lojas conceitos são intimistas, com cerca de 50 metros quadrados e com design muito clean e limpo, que promovem a aproximação da marca com suas clientes. Ainda temos a previsão de abrir outros pontos de venda, que logo serão informados.

JC - Quantas lojas já foram abertas neste sistema?

Carla - Até o momento temos seis lojas inauguradas. Em Maceió, Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, além de uma loja no outlet Catarina, em São Paulo. Agora estamos inaugurando nossa sétima loja, no Barra Shopping, em Porto Alegre.

JC - Quais as tendências para a próxima estação?

Carla - Nas lojas, estamos trabalhando com o inverno Bottero. Uma das apostas da marca são os modelos work boots, que se caracterizam pela amarração e os solados tratorados pesados, inspirados nos tradicionais coturnos, mas com visual repaginado. Ao lado das já conhecidas sapatilhas, scarpins e sandálias, a Bottero também traz para a próxima estação as botas country, ankle boots e as open ankle boots. Uma novidade para as amantes de moda é o modelo sock boots, com solado de sneaker, uma tendência que foi bem explorada pela Balenciaga nos desfiles internacionais. Na cartela de cores, destaque para os tons terrosos, que valorizam o couro, com foco no preto, branco e vermelho. Já os materiais, a Bottero tem seu DNA no couro, com a forte presença do tanino e do nobuck, além dos tecidos tecnológicos presente nos modelos de tênis.