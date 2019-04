9

681818

2019-04-30 10:50:00

McDonald's tem lucro líquido de US$ 1,328 bilhão no 1º trimestre

O McDonald's informou que teve lucro líquido de US$ 1,328 bilhão no primeiro trimestre, uma queda de 3% em comparação ao lucro de US$ 1,375,4 bilhão de igual período do ano passado. O lucro por ação diluída, por sua vez, ficou em US$ 1,72, igual na comparação anual e abaixo da expectativa de US$ 1,76 dos analistas ouvidos pelo FactSet.

A receita da companhia teve baixa de 4%, a US$ 4,955 bilhões. A companhia, porém, ressaltou que o câmbio gerou um resultado negativo em seu lucro por ação de US$ 0,09. Excluindo-se o impacto do câmbio, a receita teria aumento de 2%, o lucro líquido teria avanço de 2% e a receita operacional, de 3%, segundo a empresa.

O McDonald's informou ainda que suas vendas globais comparáveis tiveram alta anual de 5,4% no primeiro trimestre. Após o balanço, a ação avançava 2,98% no pré-mercado em Nova York, às 9h15 (de Brasília).