Magazine Luiza anuncia aquisição da Netshoes por US$ 62 milhões

9

681765

2019-04-29 18:58:00

O Magazine Luiza informa que celebrou nesta segunda-feira (29), "Agreement and Plan of Merger", que disciplina a aquisição (por incorporação), pela companhia, da totalidade das ações representativas do capital social da Netshoes (Cayman) Ltd por um preço por ação de US$ 2,00, perfazendo um preço total estimado de aproximadamente US$ 62 milhões. Com a implementação da operação, a Netshoes se tornará uma subsidiária da companhia e os seus atuais acionistas receberão o valor de suas ações exclusivamente em dinheiro.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que a conclusão da operação está condicionada à satisfação de determinadas condições precedentes estabelecidas no "Agreement and Plan of Merger", incluindo, entre outras, sua aprovação pelos acionistas da Netshoes em assembleia geral, de acordo com as leis das Ilhas Cayman, e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Adicionalmente, informa, celebrou com acionistas detentores de aproximadamente 47,9% do capital social da Netshoes o "Voting and Support Agreement", por meio do qual os acionistas signatários se comprometeram a votar de forma favorável à operação na assembleia Netshoes.

Segundo o Magazine Luiza, a operação será realizada através da fusão da Netshoes e de uma subsidiária da companhia, constituída nas Ilhas Cayman e, desta forma, não está sujeita ao disposto no artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações.