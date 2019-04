Cervejas da Ambev trocam os nomes para alertar sobre consumo consciente de bebidas

9

681708

2019-04-29 18:22:00

Logos das marcas tiveram suas letras trocadas para mostrar os efeitos do álcool no organismo AMBEV/DIVULGAÇÃO/JC

A Cervejaria Ambev uniu suas marcas para alertar o público sobre consumo inteligente de bebidas alcoólicas. De forma bem-humorada, a empresa lançou uma campanha publicitária com peças que trazem os logos das marcas com suas letras trocadas. Motivada pelo maio amarelo - mês dedicado à conscientização da segurança no trânsito - a ação convida o público a pensar sobre os efeitos que o álcool tem no organismo e a importância de se beber com responsabilidade, ou seja, nunca quando for dirigir.

Participam da campanha as marcas Antarctica, Brahma, Budweiser, Corona, Skol e Stella Artois.

A campanha nacional estreou no domingo (28), com inserções antes e durante a transmissão da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Sem maiores explicações nada, os tradicionais inserts da marca Brahma foram trocados e divulgados com o logo “Bhamra”. Paralelamente, as demais marcas alteraram as fotos dos perfis de suas redes sociais para logos com letras trocadas, provocando dúvidas em seus seguidores.

“Queremos convidar quem bebe cerveja a fazer uma reflexão: da mesma maneira que a gente acha que as letras estão em ordem num primeiro momento, e depois percebe que não estão, tem vezes que as pessoas bebem e acham que está tudo em ordem para dirigir, quando na verdade não está”, diz, em nota, Alexandre Costa, diretor de Marketing da Cervejaria Ambev.

A campanha fica no ar até o dia 13 de maio em mídias online e offline de todo o Brasil e é assinada pela agência Sunset DDB.