Cotrigo vende frigorífico na cidade de Estação a grupo chinês

2019-04-29 03:00:00

Com duas negociações realizados neste mês, a última delas na sexta-feira, quando vendeu seu complexo frigorífico localizado na cidade de Estação, a Cooperativa Tritícola Getúlio Vargas (Cotrigo) deu mais um passo na tentativa de tentar sanar dívidas que perduram há anos. Depois de a Olfar, de Erechim, comprar seis granjas da Cotrigo, em meados de abril, a cooperativa vendeu em leilão seu frigorifico por cerca de R$ 24 milhões a um grupo empresarial chinês.

De acordo com a Oro Leilões, o nome do grupo asiático que comprou a unidade será divulgado nesta segunda-feira, após o resultado do leilão ser encaminhado à Justiça.