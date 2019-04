Supermercados de Porto Alegre abrirão pela primeira vez no feriado de 1º de maio

9

681370

2019-04-26 11:04:41

Trabalhadores receberão prêmio maior do que o pago nos demais feriados do ano, além de uma folga FREDY VIEIRA/ARQUIVO/JC

Bruna Oliveira

Pela primeira vez, supermercados de duas grandes redes vão abrir em Porto Alegre no feriado de 1° de maio, na próxima quarta-feira. A decisão ocorre após acordo coletivo acertado nessa quinta-feira (25), que garante abertura em funcionamento normal das lojas Walmart e Zaffari na Capital.

A convenção coletiva da categoria proíbe a abertura dos supermercados no feriado do Dia do Trabalho. Mas, por este ano a data cair no meio da semana, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre (Sindec) admitiu a possibilidade de fazer negociações individuais com cada empresa.

"O momento que estamos vivendo no País faz ser coerente permitir que se mantenham as vendas e os postos de trabalho. As empresas estão dispostas a manter os direitos aos trabalhadores, e isso é fundamental", avalia Nilton Souza Neco, presidente do Sindec.

Walmat e Zaffari empregam cerca de cinco mil trabalhadores em Porto Alegre, de acordo com o Sindec. Já a categoria toda, envolvendo os grandes e os pequenos estabelecimentos, soma 30 mil colaboradores na Capital.

A negociação garante aos comerciários um prêmio em valor maior do que o pago nos demais feriados do ano, além de uma folga em até duas semanas depois do feriado. Em outros feriados do calendário anual, o prêmio é de R$ 41,00 por dia trabalhado. Essa é a regra geral pra todos os súpers, explica o advogado Flávio Obino Filho, que representa os empresários. No 1º de maio, no entanto, esse prêmio deve ser de R$ 50,00.

Com a decisão, a tendência é de que outras empresas do setor também busquem a negociação individual para garantir a abertura das lojas no Dia do Trabalho, como já ocorre em outras capitais brasileiras. No Rio Grande do Sul, somente Gramado e Canela, na Serra Gaúcha, possuem convenção coletiva que permite abertura de todas as lojas neste feriado.