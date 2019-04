9

Bolsas asiáticas fecham majoritariamente em baixa, após queda do Dow Jones em NY

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira (26), na esteira do fraco desempenho do índice acionário Dow Jones nessa quinta-feira (25) em Nova Iorque.

Entre os mercados chineses, o Xangai Composto caiu 1,20%, a 3.086,40 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,33%, a 1.665,80 pontos. Ao longo da semana, o Xangai acumulou desvalorização de 5,6%, a maior desde outubro.

Nos últimos dias, os negócios na China ficaram pressionados em meio à especulação de que Pequim poderá atenuar sua política de estímulos econômicos, diante dos indicadores domésticos melhores do que o esperado dos últimos meses. O Produto Interno Bruto (PIB) chinês, por exemplo, surpreendeu positivamente ao mostrar expansão anual de 6,4% no primeiro trimestre.

As perdas na China e em outras partes da Ásia vieram após o Dow Jones cair 0,51% em Wall Street ontem, reagindo a balanços mistos de grandes empresas americanas. O S&P 500 também ficou no vermelho na quinta, com perda marginal de 0,04%, mas o Nasdaq subiu 0,21%.

O Nikkei teve baixa moderada nesta sexta em Tóquio, de 0,22%, a 22.258,73 pontos. Na semana, porém, o índice japonês acumulou ganhos de 0,26%, antes de um longo feriado no Japão que manterá os mercados locais fechados até dia 6 de maio.

Os negócios desta sexta também foram marcados por perdas em Seul, onde o sul-coreano Kospi caiu 0,51%, a 2.179,31 pontos, e em Taiwan, com queda de 0,79% do Taiex, a 10.952,47 pontos. Em Hong Kong, por outro lado, o Hang Seng se recuperou no fim da sessão, garantindo alta de 0,19%, a 29.605,01 pontos.

Na próxima semana, investidores na Ásia ficarão atentos a uma nova rodada de negociações comerciais entre China e Estados Unidos, que ocorrerá em Pequim a partir desta terça-feira (30).

Na Oceania, a bolsa australiana voltou nesta sexta de um feriado em tom positivo, com ligeira alta de 0,05% do S&P/ASX 200, que fechou a 6.385,60 pontos, renovando máxima em 11 anos e meio.