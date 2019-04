Economia mínima prevista com Previdência é de R$ 800 bilhões

9

2019-04-26 03:00:00

Presidente recebeu jornalistas, nesta quinta-feira, no Palácio do Planalto /MARCOS CORRÊA/PR/JC

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou nesta quinta-feira que, se a reforma da Previdência representar uma economia menor de R$ 800 bilhões em 10 anos, "a situação vai explodir em 2022". Segundo ele, o País ficará em situação parecida com a da Argentina, país que vive, há anos, um cenário de crise econômica. As afirmações foram em um café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto.

Segundo o presidente, o patamar de R$ 800 bilhões é uma conta feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. De acordo com o chefe do Executivo, Guedes tem afirmado que uma economia nesse valor representaria um "ponto de inflexão" na trajetória econômica do País.

A projeção da equipe econômica é que, se aprovado o texto atual, a União poupará R$ 1,236 trilhão com a reforma em 10 anos. No entanto, as mudanças no texto na Câmara e no Senado podem diminuir o impacto da medida.

Em entrevista, Bolsonaro afirmou que a Casa é "soberana" para fazer mudanças no texto que "melhor atendam as necessidades de todos". "Eu não posso falar isso. Eu espero que não haja nenhuma turbulência. Se Deus quiser, não haverá. E nós deveremos virar essa página o mais rápido possível."

No texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ), na última terça, foram excluídos quatro pontos da reforma, como o fim da multa de 40% sobre saldo no FGTS caso aposentados fossem demitidos sem justa causa e a idade máxima compulsória para aposentadoria dos servidores, que é de 75 anos.

A avaliação é que esses quatro pontos em que o governo cedeu não alteram a essência da reforma. No entanto, nos bastidores, mudanças no texto são dadas como certa nas próximas etapas de tramitação da reforma.

Preocupada com situação financeira dos estados, a equipe econômica pretendia incluir os servidores estaduais e municipais na reforma e até conta com a ajuda dos governadores para aprovar a proposta. Mas já traça uma estratégia alternativa para o tema.

Uma eventual retirada de itens considerados mais difíceis de serem aprovados na reforma da Previdência proposta pelo governo ainda permitiria uma economia de cerca de R$ 900 bilhões em dez anos, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia.

Os cálculos foram revelados após a Folha de S.Paulo publicar, no último domingo, reportagem que mostrava que estudos e contas que embasaram a reforma da Previdência estavam sendo mantidos sob sigilo pelo Ministério da Economia.

As contas abertas nesta quinta mostram que, se a aposentadoria rural, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos miseráveis), o abono salarial e a previdência de professores forem retirados da proposta, o governo conseguiria economizar bem menos do que o previsto anteriormente.

O item que representaria maior renúncia seria a focalização do abono salarial, que, em uma década, representaria uma economia de R$ 169,4 bilhões. Com a aposentadoria rural, o governo pouparia R$ 92,4 bilhões no período, enquanto o BPC traria um alívio de R$ 34,8 bilhões. Se abrir mão do tempo de contribuição de professores da iniciativa privada, a reforma seria desidratada em mais R$ 12 bilhões.