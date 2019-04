9

2019-04-25 18:04:17

Ford Motor tem queda no lucro líquido a US$ 1,15 bilhão no 1º trimestre

A Ford Motor informou que seu lucro líquido recuou a US$ 1,15 bilhão no primeiro trimestre, uma queda de 34% ante igual período do ano passado. O resultado foi afetado por perdas únicas de US$ 592 milhões, em sua maioria relacionadas ao fechamento de operações na Europa e na América do Sul, na fase inicial de uma reestruturação que deve durar vários anos e custar US$ 11 bilhões.

O lucro operacional, por outro lado, avançou 12%, com a montadora conseguindo fortes ganhos em suas vendas de picapes e utilitários esportivos nos Estados Unidos. O lucro operacional ficou em US$ 2,4 bilhões, ajudado por preços altos conseguidos nos negócios nos EUA e por prejuízo menor na China. O lucro por ação operacional foi de US$ 0,44, bem acima da previsão de US$ 0,27 dos analistas.

A receita da companhia, por sua vez, recuou 4%, a US$ 40,3 bilhões, prejudicada por menores vendas globais de veículos.

Após o balanço, a ação subia 6,60% no after hours em Nova York, às 17h32 (de Brasília).