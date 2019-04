José Weber é eleito presidente do Conselho de Administração da Angus

Feira promove azeite de oliva extravirgem em Porto Alegre

Cerca de 20 marcas de azeite de oliva extravirgem produzidas no Rio Grande do Sul serão as estrelas da Feira do Azeite Novo, que ocorre no sábado (27), no pátio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), na Avenida Getúlio Vargas, 1.384