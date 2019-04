Missão empresarial gaúcha busca mercado chileno

9

681239

2019-04-26 03:00:00

Sexto destino das vendas externas gaúchas, o Chile cresceu 4% no ano passado e, para 2019, a previsão é de um novo resultado positivo em sua economia, por volta de 3,5%, expansão que torna o país um mercado ainda mais atraente. Em vista disso, e com o objetivo de aproximar empresas e entidades gaúchas e chilenas, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), em parceria com a Sociedad de Fomento Fabril do Chile (Sofofa), organiza uma missão empresarial ao vizinho sul-americano, entre 3 e 7 de junho. A agenda na capital Santiago prevê um seminário sobre oportunidades comerciais, rodadas de negócios e visitas técnicas.

Em 2018, o Chile comprou US$ 489 milhões em produtos gaúchos, um incremento de 5,58% na comparação com 2017. O RS exportou especialmente veículos, plásticos, máquinas e equipamentos e calçados. Em contrapartida, o Chile é o 17º país de origem das importações do Estado, principalmente produtos químicos.

Há dois meses, o embaixador do país no Brasil, Fernando Schmidt Ariztía, esteve na FIERGS e, em encontro com o presidente Gilberto Petry e outros industriais, apresentou as oportunidades de negócios para o Rio Grande do Sul, especialmente a partir do Acordo Amplo de Livre Comércio (ALC) assinado com o Brasil em novembro do ano passado. Na ocasião, também ficou acertada a realização da missão empresarial gaúcha ao país. "Acreditamos em um forte incremento dos negócios entre o Rio Grande do Sul e o Chile, além da tradicional parceria existente, com uma atuação de complementaridade, ampliando o diálogo do Mercosul com a Aliança do Pacífico", afirma Petry.

Informações sobre a missão podem ser obtidas em (51) 3347-8675 ou cinbusiness@fiergs.org.br. As inscrições terminam nesta sexta-feira em https://www.fiergs.org.br/pt-br/evento/missao-empresarial-rio-grande-do-sul-chile.