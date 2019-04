Ouro fecha em alta após indicador da Alemanha frustrar expectativas

9

2019-04-24 17:07:39

O ouro fechou em alta nesta quarta-feira (24), após dados piores do que o esperado na Europa promoverem a busca por ativos de maior segurança, mesmo com o dólar fortalecido. O ouro para junho fechou em alta de 0,49%, em US$ 1.279,40 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Na Europa, o índice de sentimento das empresas da Alemanha, a maior economia do continente, surpreendeu os investidores e caiu de 99,7 pontos em março para 99,2 pontos em abril, de acordo com pesquisa divulgada nesta quarta pelo instituto alemão Ifo.

A previsão dos analistas consultados pelo The Wall Street Journal era de avanço para 99,9 pontos neste mês.

O resultado promoveu maior cautela entre os operadores do mercado, fazendo com que os principais índices acionários europeus fechassem o dia em queda, motivando a busca por maior segurança, como o ouro. Com isso, o contrato do metal se recuperou, após a queda da sessão anterior.

O preço do ouro subiu mesmo com o dólar se fortalecendo durante todo o dia.

Como o metal é cotado na moeda, nesse caso ele fica mais caro para os detentores de outras divisas, o que tende a reduzir o apetite dos investidores.