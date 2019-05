Restaurante Bode Velho traz típico churrasco norte-americano para o Rio Grande do Sul

9

680100

2019-05-23 16:27:08

Flávia Pereira

O empresário Vinícius Torres, 34 anos, já era sócio de dois outros restaurantes na cidade gaúcha de Santa Maria quando resolveu abrir o terceiro, no primeiro trimestre deste ano. O lugar, que ganhou o nome de Bode Velho, leva para a região central do Estado a culinária do steak, típico churrasco norte-americano, acompanhada de cervejas artesanais.

Em um estado em que o churrasco é religiosamente feito no espeto, o Bode Velho aposta no diferente para atrair o público. No restaurante, as carnes têm um preparo diferenciado: parte do processo de cozimento é feita na grelha, e o restante acontece na pit smoker, uma churrasqueira que defuma a carne primeiro e depois cozinha.

O nome curiosa escolhido para o local, Torres conta, foi dado em homenagem ao pai do empresário que, conforme conta, era um apaixonado por fazer e comer churrasco, reunir a família e os amigos e confraternizar. "A tradição e o gosto pelo churrasco passaram de pai para filho", destaca.

Formulado em módulos, o projeto do Bode Velho foi feito para se multiplicar: pode ter operações em lojas de rua, foodtrucks e contêineres. Em Santa Maria, o estabelecimento funciona como loja de calçada, ofertando entradas, entrecot, hambúrgueres, cervejas artesanais, sobremesas e uma carta de vinhos.

Ainda assim, ao comentar os planos das novas unidades, Torres prefere não falar em "franquias", mas em "parcerias". Até o final do ano, o empresário pretende expandir o o empreendimento para as cidades de Pelotas e Blumenau, por meio de parceiros.

O processo inclui uma conversa com o empresário interessado em ser parceiro, na qual Torres explica o projeto e o funcionamento do local, avalia se o investidor se enquadra e firma a parceria. Além das questões mais burocráticas, Torres auxilia com questões envolvendo cardápio, montagem da cozinha e salão e mesmo com as técnicas de uso da pit smoker. ''Não tenho pretensão de instalar franquias, pelo contrário, tenho intenção de espalhar parcerias", explica.

Para cada unidade do empreendimento, o empresário ainda busca ofertar chopps vinculados a cada região. No município de Santa Maria, a parceria foi feita com a Cervejaria Imigração.

O empresário avalia que, em Santa Maria, o restaurante foi muito bem recebido. Funcionando há cerca de três meses, de segunda a sábado, o local atrai cerca de 144 clientes por dia. "O que surpreendeu foi a receptividade mesmo do público de mais idade", comemora, destacando que o gosto do gaúcho por carne ajudou o negócio. .

Nos municípios de Blumenau e Pelotas, o Bode Velho funcionará no formato de contêiner. Segundo Torres, as novas unidades estão em fase final de negociação, e a próxima cidade a receber o estabelecimento é Pelotas, onde o restaurante funcionará em um complexo comercial, com investimento de cerca de R$ 50 mil. A unidade catarinense, em Blumenau, recebeu investimentos de cerca de R$ 30 mil.

No valor a ser investido em cada unidade estão inclusos consultoria, parte gráfica para redes sociais, treinamentos, cardápio e suporte da marca. A variação nos montantes, Torres explica, deve-se ao potencial do local onde o restaurante será instalado.

Com negócios no ramo alimentício há 11 anos, Torres administra o grupo VT Business e Food, que, além do Bode Velho, gere os restaurantes Freguesia Som e Bar e The Park, também em Santa Maria.