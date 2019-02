9

Latam anuncia novos voos e espera decreto com redução do ICMS para anunciar mais

A Latam Airlines Brasil anunciou nesta sexta-feira (22), os primeiros voos do pacote de contrapartidas negociado com o governo de São Paulo para a redução do Imposto Sobre Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o combustível de aviação. A companhia lançará novas frequências a partir do aeroporto de Guarulhos com destino ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro e ao aeroporto de Manaus.

As frequências para a capital do Amazonas começam em abril e operarão entre as cidades cinco vezes por semana. Já a ligação para o Rio de Janeiro terá seis frequências semanais e começará em maio.

"Esta iniciativa do governo é extremamente positiva, pois o ICMS é um imposto muito alto no Brasil, principalmente no Estado de São Paulo, e com esta redução as companhias aéreas poderão alavancar o fluxo de passageiros e fomentar ainda mais o turismo na região, declarou o diretor-presidente da Latam Brasil, Jerome Cadier.

Segundo a companhia, novas operações domésticas devem ser anunciadas ao longo dos próximos seis meses a partir do Aeroporto de Guarulhos, centro de conexões (hub) da Latam em São Paulo. "Estamos aguardando a publicação final do decreto para anunciarmos o nosso plano completo de novos voos, mas já nos adiantamos anunciando algumas das rotas que fazem parte desse pacote", finalizou Cadier.