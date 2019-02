Mourão recebe demandas do setor vitivinícola durante abertura da Festa da Uva

9

671714

2019-02-22 17:48:56

Com expectativa de receber mais de um milhão de visitantes até o dia 10 de março, a 32ª Festa da Uva teve início na manhã desta sexta-feira (22), no Parque de Exposições Mário Bernardino Ramos, em Caxias do Sul. A cerimônia de abertura contou com a presença do vice-presidente, Hamilton Mourão, que aproveitou a visita à serra gaúcha para se encontrar com representantes do setor vitivinícola brasileiro. O governador do Estado, Eduardo Leite, também esteve presente na cerimônia.

Substituindo o presidente Jair Bolsonaro no evento, Mourão recebeu demandas de uma comitiva do setor vitivinícola brasileiro, que apresentou um panorama setorial ao vice-presidente. O grupo se manisfestou favorável à reforma tributária, defendendo que o vinho seja considerado parte da dieta alimentar, o que faria o produto se enquadrar em alíquotas menores.

O setor também solicitou a criação de um crédito presumido de 100% do valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) gerado, o que reduziria o valor de venda dos produtos brasileiros.

Além da tributação, entraram na pauta linhas de crédito para financiamentos vitivinícolas, especialmente para comercialização e estocagem da safra com juros controlados e créditos compatíveis com o ciclo de produção. O controle e fiscalização nas fronteiras brasileiras para se evitar o contrabando e a implantação do Cadastro Vitivinícola Nacional, a exemplo do que já é feito no Rio Grande do Sul, também foram pautas levadas pela comitiva.

O vice-presidente se comprometeu em entregar as demandas ao ministro da Economia, Paulo Guedes.