2019-02-21 19:51:33

Dólar avança ante rivais com desaceleração da economia global no foco

O dólar avançou ante algumas moedas principais, como o euro e a libra, e em relação a algumas divisas emergentes, com os agentes ainda atentos às sinalizações da ata da reunião de política monetária de janeiro do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e a indicadores abaixo do esperado nos Estados Unidos, no Japão e na zona do euro, que adicionam preocupações à questão da desaceleração da economia mundial.

Próximo ao horário de fechamento das bolsas em Nova Iorque, o euro caía para US$ 1,1337 e a libra recuava para US$ 1,3036, enquanto o dólar cedia para 110,71 ienes. Já o índice DXY, que mede a moeda americana contra uma cesta de outras seis divisas principais, fechou em alta de 0,16%, cotado a 96,605 pontos.

A IHS Markit adicionou cautela em um cenário de tensão com o desaquecimento global. Ainda na noite de quarta, a consultoria indicou que o setor industrial japonês apresentou contração em fevereiro, assim como a indústria da zona do euro. O segmento industrial americano ainda apresenta expansão, mas em ritmo mais brando do que o verificado em janeiro e abaixo do esperado por analistas. Além disso, diversos indicadores da economia dos EUA vieram abaixo do esperado, mas, mesmo assim, o dólar se fortaleceu com a demanda por segurança.

A ata da decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) de janeiro também continuou no foco dos agentes. O documento mostrou que muitos dirigentes apoiam uma mudança do atual estágio de "paciência" caso as incertezas que afligem a economia diminuam.

A moeda americana apresentou valorização expressiva ante o dólar canadense, que ficou atento a declarações cautelosas do presidente do Banco do Canadá (BoC, na sigla em inglês), Stephen Poloz. De acordo com o dirigente, o banco central precisa levar o juro básico de volta ao nível neutro, mas as preocupações com o comércio global e a desaceleração da economia mundial podem adiar novos aumentos nas taxas.